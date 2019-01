VIDEO: Kleuters ravotten in eerste sneeuw Ben Conaerts

22 januari 2019

16u16 0

De eerste sneeuw is gevallen en dat zorgde vooral op de scholen in onze regio voor groot jolijt. Ook de kinderen van de gemeentelijke basisschool van Niel trotseerden vandaag maar al te graag de koude om een sneeuwballengevecht te houden, een sneeuwman te bouwen of een sneeuwengel te maken. En de juffen? Die keken vooral toe, al konden sommige het niet laten om af en toe ook eens een sneeuwballetje te gooien. “Het is nu eenmaal zo leuk om kind te zijn”, lachten ze.