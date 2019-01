VIDEO: Kleuters leggen eerste steen van nieuw schoolgebouw Ben Conaerts

22 januari 2019

15u56 0 Niel De bouw van de nieuwe kleuterschool op de schoolsite aan de Schuttershofstraat is van start gegaan. De kleuters van de tweede en derde kleuterklas kregen de eer om de eerste stenen te leggen. Tegen januari volgend jaar moet het gebouw klaar zijn.

In de rest van het land liggen de bouwwerken stil omwille van het sneeuwweer. Maar de 122 kleuters van het tweede en derde kleuterklasje van de gemeentelijke basisschool lieten zich daar niet door afschrikken. Onder begeleiding van de bouwvakkers van bouwbedrijf Van Roey legden ze vanmiddag de eerste stenen van wat hun nieuwe kleuterschool moet worden. Het gebouw verrijst op de plaats van de oude, gesloopte turnzaal van Den Tighel en moet klaar zijn tegen januari 2020. Alle Nielse kleuters - dus ook degene die nu nog in de Rooseveltstraat zitten - zullen er hun plaats krijgen.

Het nieuwe schoolgebouw zal naast de nodige klaslokalen onder meer beschikken over een refter, een snoezelruimte en een overdekte buitenruimte. De nieuwbouw krijgt ook een multifunctionele turnzaal die na de schooluren door externen kan worden gebruikt. “Het gebouw wordt gefaseerd opgetrokken, omdat de school openblijft tijdens de werken”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken. “De hinder wordt zowel voor de schoolgaande kinderen als voor de omwonenden tot een minimum beperkt.”

De bouw van de kleuterschool is pas de eerste fase in de upgrade van de gehele schoolsite. Nadien wordt de vroegere lagere school van de Schuttershofstraat in een nieuw kleedje gestoken, uitgebreid en aangepast aan de nieuwe energienormen. Hier zal onderdak worden gegeven aan de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar, de Academie voor Muziek en Woord en de tekenklas van de Kunstacademie Niel (KAN). De buitenschoolse kinderopvang ‘De Speelberg’ krijgt haar lokalen in het gerenoveerde gebouw van de vroegere kleuterschool. Daar wordt ook ruimte voorzien voor de administratie en de directie.

Het kostenplaatje komt op ongeveer 6 miljoen euro, maar zeventig procent van het bedrag wordt gesubsidieerd. Tegen de zomer van 2020 moet het hele project afgewerkt zijn. “Hiermee verzekeren we het basisonderwijs in Niel voor de komende vijftig jaar”, zegt schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA). “De school zal uitgerust zijn met de nieuwste technologieën en mee zijn met de huidige pedagogische ontwikkelingen en de digitale revolutie. Bovendien wordt het een ‘bijna energieneutraal’ (BEN-)gebouw, waarbij we het beetje energie dat we nog nodig hebben grotendeels zelf opwekken via zonnepanelen.”