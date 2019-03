Verkeerscamera’s missen effect niet: “Overtredingen maand na maand gehalveerd” Ben Conaerts

13 maart 2019

14u25 0 Niel De verkeerscamera’s die sinds de zomer van vorig jaar actief worden ingezet in Niel, werpen hun vruchten af. Dat blijkt uit een daling van het aantal snelheidsovertredingen. “De chauffeurs zijn hun rijgedrag gaan aanpassen”, stelt schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld) vast.

In de zomer van 2018 schakelde de gemeente negen camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) in om mee te waken over het verkeer in Niel. Zij moesten niet alleen het zware vrachtverkeer voor het bedrijventerrein Coeck-Wienerberger uit het dorpscentrum houden, maar ook via trajectcontrole de snelheid controleren op de belangrijkste doorgangswegen. Nu blijkt op basis van de eerste cijfers dat de camera’s al snel het gewenste effect hadden.

“Bij de start van de registratie, in juli 2018, zagen we dat er nog zeer veel chauffeurs tegen de lamp liepen”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld). “De lus waarlangs het vrachtverkeer werd geleid, werd niet gerespecteerd. De chauffeurs bleven halsstarrig gebruik maken van de Boomsestraat en reden nog te vaak door het Nielse centrum. In de eerste volledige maand werden er liefst 614 vrachtwagens beboet. Daarbovenop werden nog eens 332 snelheidsovertredingen vastgesteld. Het zwaartepunt lag en ligt hier op de Matenstraat, waar maar liefst 95 procent van de overtredingen plaatsvonden.”

“Maar we merkten al snel dat, zodra de eerste boetes in de bus vielen, de chauffeurs zeer snel hun rijgedrag begonnen aan te passen”, vervolgt Van der Velde. “Maand na maand zagen we de verschillende soorten overtredingen op de verschillende trajecten halveren. Het camerasysteem mist zijn doel en effect dus niet. Het draagt bij tot het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente. We gaan nu bekijken hoe we het systeem verder kunnen uitbreiden en verfijnen.”