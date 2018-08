Verdachte in dodelijke steekpartij vrijgelaten 13 augustus 2018

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft beslist om een van de twee vrouwen die sinds een drietal weken in de cel zaten op betichting van schuldig verzuim na de dodelijke steekpartij vrij te laten. Shana V.R. was samen met Sandra C. aanwezig in de woning van die laatste waar slachtoffer Bart T. dodelijke messteken kreeg toegediend door Dimitri G.





De twee vrouwen hadden na de feiten niet de hulpdiensten gebeld, waarna ze werden opgepakt op betichting van schuldig verzuim. De raadkamer bevestigde hun aanhouding, maar Shana V.R. ging in beroep en is nu onder voorwaarden vrijgelaten. Sandra C. zit nog wel in de cel. (VTT)