Verdachte: "Had nooit intentie om te doden" RECONSTRUCTIE FATALE STEEKPARTIJ MOET ZELFVERDEDIGING AANTONEN SANDER BRAL

03 augustus 2018

02u42 0 Niel Op verzoek van verdachte Dimitri G. van de dodelijke steekpartij in Niel vorige maand werd gisteren een reconstructie gehouden onder toezicht van de onderzoeksrechter. De verdachte blijft er nog steeds bij dat het om een daad van zelfverdediging ging en werd emotioneel op de wedersamenstelling.

Op maandagmiddag 16 juli werd Bart T. (38) na een schermutseling in het huis van zijn (ex-)partner Sandra C. neergestoken met een zakmes door Dimitri G. (32). Sandra C. zou ruzie gemaakt hebben met Dimitri G. toen Bart T. wilde tussenkomen. Hij zou G. wat klappen verkocht hebben, die op zijn buurt uithaalde met een messteek in de hals. Het slachtoffer had nog de kracht om de straat op te lopen maar daar zakte hij een kleine honderd meter verder door zijn benen. Toevallige passanten belden een ziekenwagen, maar hulp kon niet meer baten. Een dag later overleed Bart T. aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Verdachte Dimitri G. vluchtte weg op zijn motorfiets, maar kon dezelfde dag nog gearresteerd worden in Hoboken. Sandra C., die samen met vriendin Shana V.R. en vier kinderen aanwezig was in de woning, lieten het na de hulpdiensten te alarmeren meteen na de steekpartij. Zowel C. als V.R. zitten daarom nog steeds vast voor schuldig verzuim. Zelf zeggen ze dat ze de hulpdiensten niet contacteerden omdat ze zich moesten ontfermen over de vier aanwezige kinderen in het gebouw, maar met dat argument konden ze de onderzoeksrechter niet overtuigen. Verdachte Dimitri G. liet via zijn advocaat Sahil Malik eerder al weten dat het om een daad van zelfverdediging ging. Dat wilde de verdediging gisteren aantonen op een wedersamenstelling van het incident. "De reconstructie heeft plaatsgevonden op verzoek van mijn cliënt", verduidelijkt meester Malik. "Wij blijven bij ons standpunt dat het nooit zijn bedoeling was om te doden. Op de reconstructie kon mijn cliënt aantonen wie wat gedaan heeft en wat er precies wanneer gebeurde. Details mogen daarover niet vrijgegeven worden. Wel mag het gezegd dat mijn cliënt goed meegewerkt heeft met de wedersamenstelling, wat niet evident was. Het was namelijk voor hem ook een heel moeilijk moment en hij werd op een bepaald moment emotioneel. Het was de eerste keer dat hij opnieuw in de woning kwam waar het incident zich voordeed."





De reconstructie werd afgezet met twee verschillende perimeters en speelde zich vooral binnen in de woning af. Ze duurde bijna twee uur lang. De twee betrokken dames, Sandra C. en Shana V.R., waren niet aanwezig op de reconstructie.