Vader verongelukt, zoon in ziekenhuis: visuitstap naar Nederland loopt fataal af Patrick Lefelon

02 december 2018

14u43 6 Niel De 61-jarige Wilfried Lauwers uit Niel is zaterdag verongelukt bij een ongeval op een rotonde in het Nederlandse Hoek. Hij kwam samen met zijn zoon Stephan (36) terug van een dag zeevissen. Zijn zoon wordt verzorgd in het ziekenhuis. Wilfried Lauwers is een zakenman die vooral bekend is als voorzitter van de Koninklijke Verenigde Lijnvissers.

Het ongeluk gebeurde zaterdagnamiddag rond 16.30 uur op de N61, de baan richting Terneuzen. Het was rond dat tijdstip slecht weer. Het werd al donker en het regende fel. Wilfried Lauwers moest aan de rotonde uitwijken voor een andere wagen. Door dat manoeuvre gleed zijn auto van de baan en botste enkele meter lager tegen de betonnen rand van een fietstunnel. De hulpdiensten stuurden naast brandweer en ambulance ook een helikopter ter plaatse. Voor vader Wilfride Lauwers (61) kon geen hulp baten.

Zijn zoon Stephan werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Terneuzen. Zijn toestand is stabiel. De dokters houden hem in observatie.

“Allerliefste papa”

Het plotse verlies is een zware klap voor de familie Lauwers. Wilfried heeft drie zonen (Michaël, Stephan, David) en een dochter (Véronique). Twee zonen Michaël en Stephan werken in het bedrijf voor kranen en takelmateriaal van hun vader.

Zijn kinderen reageerden gisteravond met een rouwgedicht aan hun allerliefste papa:

“Vanaf het prille begin was jij de steunpilaar van ons gezin. Alles wat wij nodig hadden, heb jij ons gegeven. Jij was de cement die ons samenhield. Het lichtpuntje in ons leven. Het doet immens veel pijn. Wetende dat we nooit meer met je kunnen praten. Hoe oneerlijk het lot soms kan zijn. Zoals de zwarte dag waarop je ons hebt verlaten.Plots werden wij in een nachtmerrie gesmeten. Alles wat jij ons leerde, zullen wij nooit meer vergeten. Dit doet immens veel pijn. Er zijn geen woorden voor onze rouw. Alles wat we met zijn vieren zijn, zijn wij geworden door jou.”

Vissersclub

Ook de vissersclub Koninklijke Verenigde Vissers (KVL) was aangeslagen door het plots verlies van haar voorzitter. De club bestaat al honderd jaar en Wilfried was er bijna 40 jaar lid. “Wilfried was de man in de club die je voor alles kon aanspreken. Hij zorgde dat de boel bleef draaien. Wij zijn een bloeiende club met een honderdtal leden en elk jaar een goedgevulde agenda met activiteiten”, laat een bestuurslid weten.