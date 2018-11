Uitbreidings- en Landbouwstraat krijgen nieuw voetpad Ben Conaerts

20 november 2018

Niel Het fietspad en de voetpaden in de Uitbreidingsstraat en Landbouwstraat worden heraangelegd. De werken starten op woensdag 21 november en nemen tot minstens eind december in beslag.

In de eerste fase wordt de Uitbreidingsstraat onder handen genomen, vanaf de spoorweg tot de Matenstraat. Niet alleen wordt het voetpad aan de oneven nummers aangepakt, er zullen ook enkele zieke bomen worden gerooid die volgend jaar worden vervangen. De tweede fase omvat het deel van de Landbouwstraat tussen de spoorweg en het Rode Kruisplein. Hier wordt het voetpad aan de oneven nummers heraangelegd en wordt vervolgens het fietspad langs de even huisnummers vernieuwd.

Tijdens de werken worden de Uitbreidingsstraat en de Landbouwstraat enkelrichting en is er geen verkeer mogelijk vanuit de Matenstraat. De omleiding wordt met een grote terugkeerlus richting Antwerpsestraat gestuurd, om de kleinere zijstraten niet te overbelasten. Parkeren binnen de werfzone is verboden van maandag tot vrijdag tussen 7 en 17 uur. Het einde van de werken is voorzien voor eind december, al is de planning wel steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.