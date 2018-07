Twee vrouwen in cel na dodelijke steekpartij 27 juli 2018

02u45 0 Niel Na de dodelijke steekpartij van vorige week waarbij de 38-jarige Bart T. om het leven kwam, zijn nu ook twee vrouwen gearresteerd.

De levensgevaarlijk gewonde Bart T. werd in de Boomsestraat in Niel door voorbijgangers aangetroffen. De man overleed de dag nadien aan een steekwonde in zijn hals.





De 32-jarige verdachte, Dimitri G., beweert dat hij tussenbeide kwam bij een ruzie in het appartement van zijn ex-vriendin. Hij kreeg verschillende klappen van Bart T. Om zich te verdedigen haalde hij uit met een mes en sloeg dan op de vlucht.





Hulpdiensten niet gebeld

Blijkbaar gaat de politie er nu van uit dat bewoonster Sandra C. en haar vriendin Shana V.R. (30) het slachtoffer Bart T. na de steekpartij op straat hebben geduwd en zich dan niet meer om hem hebben bekommerd. Zij deden evenmin moeite om de hulpdiensten te bellen.





De twee vrouwen zitten nu in de cel op verdenking van schuldig verzuim aan personen in nood. Vanmorgen komen zij voor de raadkamer. (PLA)