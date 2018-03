Twee nieuwe BIN's voor veiligere buurt 05 maart 2018

Niel heeft er in één klap twee nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN's) bij. Na het 'BIN De Bosschen' werden nu ook de BIN's 'Den Biezerd' en 'De Maten' voorgesteld. Zo'n BIN is een netwerk voor burgers om in samenwerking met de lokale politie en het gemeentebestuur het veiligheidsgevoel in de buurt te verhogen. 'Den Biezerd' strekt zich uit over de wijk Den Biezerd, terwijl 'De Maten' de bewoners in de buurt van de Matenstraat verenigt. "De aanwezigheid van een BIN betekent een meerwaarde op elk gebied", zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). "De twee netwerken krijgen de volledige steun van het gemeentebestuur." (BCOR)