Twee minderjarigen opgepakt op verdenking van overval in sporthal Duo wordt in verband gebracht met eerdere feiten in Niel Sander Bral

19 december 2018

17u30 0 Niel Een minderjarige uit Niel is in een gesloten instelling geplaatst na de overval op de sporthal van Niel op dinsdagavond. Zijn kompaan uit Willebroek, ook een minderjarige is vrijgelaten onder voorwaarden. Mogelijk zijn de knapen ook verantwoordelijk voor eerdere overvalletjes in de buurt.

Een gemaskerde overvaller wandelde dinsdagavond de cafétaria van de sporthal binnen aan de Landbouwstraat in Niel. Er waren nog bezoekers aanwezig gezien de basketbaltraining nog bezig was. De jongeman bedreigde de uitbaatster met een vuurwapen, dat achteraf een alarmpistool bleek, en eiste de inhoud van de kassa. De overvaller zette het daarna op een lopen met zijn kompaan, die buiten de wacht hield. De politie werd verwittigd en de mede-uitbater besliste om met wat vrienden zelf een klopjacht te houden in de buurt. Ter hoogte van de Florent Fliesstraat werd het duo gespot op het moment dat de politie arriveerde. De overvallers konden snel overmeesterd worden. Het duo had de buit en het alarmpistool in hun vlucht verstopt, maar beiden konden gerecupereerd worden.

Het parket van Antwerpen bevestigde woensdag dat het duo samen werkte om de overval te plegen. “De uitbater van de cafétaria werd bedreigd met een alarmpistool door één verdachte, terwijl de andere verdachte op de uitkijk stond”, klinkt het bij het parket. “Een minderjarig uit Niel is door de Antwerpse jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De andere minderjarige uit Willebroek is door de jeugdrechter uit Mechelen vrijgelaten onder voorwaarden.”

Mogelijk heeft het duo ook iets te maken met de overval op Media-Corner in de Matenstraat in Niel. Daar stapte vorige week ook een jonge man binnen die de uitbater onder schot hield. Hij kon de kassa-inhoud en een item uit de winkel buitmaken. Ook daar zou een andere jonge man op de uitkijk gestaan hebben. Zondagochtend dan werden twee jonge kerels tot driemaal toe gespot hoe ze bakkerij Juffra Toertjes in de gaten hielden. Het duo werd weggejaagd vooraleer het een mogelijke slag kon slaan.