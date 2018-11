Toppers en modder... Zo krijg je een geweldige Jaarmarktcross! Kristof De Cnodder

10 november 2018

19u12 0 Niel Ondanks de overvloedige regenval was de Jaarmarktcross in Niel afgelopen zaterdag een groot succes. “Het deelnemersveld was sterker dan vorig jaar, en dat heeft heel wat liefhebbers gelokt”, klinkt het.

Hoeveel toeschouwers er precies waren, dat kon de organisatie van de Jaarmarktcross nog niet zeggen. Maar afgaande op het gevoel, waren het er zeker niet minder dan vorig jaar. En dat terwijl het weer niet om over naar huis te schrijven was.

“Op verschillende plaatsen stond het publiek rijen dik”, zegt co-organisator Ronny Spagnaerts. “Dat doet natuurlijk plezier. Het feit dat de cross opnieuw deel uitmaakt van een regelmatigheidscriterium geeft het geheel extra uitstraling. En ook het deelnemersveld sprak aan. Van de echte toppers ontbrak enkel Wout Van Aert.”

Van een mooie naam op de erelijst gesproken: de winst was voor Mathieu van der Poel, de topper der toppers. “En toch kreeg hij het niet cadeau”, analyseert Spagnaerts. “De toeschouwers zagen nog eens een echt spannende veldrit en dat was door van der Poels dominantie in de voorbije weken wel eens anders. De regen had er trouwens een echte moddercross van gemaakt, iets waar toeschouwers en renners naar snakten. Mooi dat het er nu nog eens van kwam, en voor ons een extra reden om tevreden te zijn. Mocht het kunnen, dan tekende ik nu al voor een gelijkaardig scenario in 2020.”