Toneelauteur schrijft debuutroman 'DE ZAAT' VERHAALT OVER FAMILIESTRIJD AAN DE RUPEL BEN CONAERTS

06 juni 2018

02u44 0 Niel Toneelauteur Roland Kerremans (71) heeft zijn debuutroman klaar. 'De Zaat' is een herwerking van een van zijn toneelstukken en vertelt het verhaal van een familiestrijd die zich afspeelt rond de Rupel. "Dit is misschien het begin van een nieuwe carrière", lacht hij.

Van een writer's block kan je Roland Kerremans niet verdenken. Hij schreef niet alleen negen toneelstukken in acht jaar tijd, de voorbije vier jaar herwerkte hij ook nog een toneelstuk tot een volwaardige roman. Het resultaat ziet nu het levenslicht: 'De Zaat', een roman vol drama, humor en spanning die zich afspeelt in de Rupelstreek en Klein-Brabant.





Scheepswerf

"Een 'zaat' is een volks synoniem voor 'scheepswerf'", legt de auteur uit. "De werf in het boek is geïnspireerd op de 'zaat van Wintam', die in 1982 is stopgezet en intussen volledig is verdwenen. Ik ben zelf opgegroeid met de geluiden van de werf. Toen ik er zoveel jaar later nog eens passeerde, begon het idee te groeien om er een verhaal over te schrijven." In 'De Zaat' volgen we de succesvolle ondernemer Jacob Vleminckx en zijn twee zonen. Zodra Jacobs oudste zoon het bedrijf in handen krijgt, gaan de poppen aan het dansen. Wat volgt, is een verhaal van machtswellust, corruptie en erotische uitspattingen. "Er ontstaat een keiharde familiestrijd die zich voltrekt over een tijdspanne van drie generaties", zegt Kerremans. "Naast 'de zaat van Wintam' duiken er nog een aantal andere plaatsen op die lezers uit de regio bekend zullen voorkomen. Een van de personages is bijvoorbeeld vaste klant in Het Tolhuis in Schelle, waar hij een affaire heeft met een van de serveuses. Ook het kasteel van Thienpont, vlak naast het Tolhuis, verschijnt in het boek, zij het onder een andere naam."





Veel veranderd

'De Zaat' werd in 2012 al opgevoerd als toneelstuk in de Boomse Schouwburg. "Het is daar, na een van de opvoeringen, dat een toeschouwer me vroeg waarom ik er geen roman van maakte. Dat idee is al die tijd in mijn achterhoofd blijven zitten en uiteindelijk ben ik eraan begonnen. Ik heb ervoor gekozen om slechts een handvol fragmenten uit de originele toneeltekst te verwerken. Er is ontzettend veel - personages, locaties, verhaallijnen - aan toegevoegd. Ik ben overigens nu al bezig aan een tweede roman, ook gebaseerd op een toneelstuk van me. Wie weet, is dit misschien de start van een nieuwe carrière?(lacht)"





'De Zaat' wordt op donderdag 14 juni om 19.30 uur voorgesteld in het gemeentehuis van Niel met een theatervoorstelling en een muzikaal optreden. Wie erbij wil zijn, kan zich inschrijven op tel. 03/451.11.30. Het boek kost 24,99 euro en is te koop bij Boekhandel Van Linden op de Heideplaats en Schoenhandel Wilssens in de Dorpsstraat.