Tom Bridts trekt CD&V-lijst 21 juni 2018

02u56 0

CD&V Niel trekt met gemeenteraadslid Tom Bridts als lijsttrekker naar de kiezer. Bridts, beroepshalve werkzaam als directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij, voert een lijst aan met nieuwe en vertrouwde gezichten. Leen Wyn, die haar strepen al verdiende in het verenigingsleven, staat op de tweede plaats, terwijl OCMW-raadslid Bert De Ridder de derde plaats krijgt toebedeeld. Op plaats vier en vijf staan met respectievelijk Helga Schoonjans en Lars Vermeiren twee nieuwkomers. Voormalig gemeenteraadslid Cindy Verschueren wordt lijstduwer. "Het is niet slecht wonen in Niel", zegt Bridts. "Maar mensen stellen zich vragen of dat ook in de toekomst zo blijft. Daarom willen wij investeren om de groei van Niel te sturen, op maat van de mensen. Met ruimte om gedreven te ondernemen, goed te wonen, gezond te bewegen, duurzaam te zorgen en kwaliteitsvol te leven." (BCOR)