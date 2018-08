Tiffany Van den Berge (Open Vld) krijgt twaalfde plaats 04 augustus 2018

Gemeenteraadslid Tiffany Van den Berge (Open Vld) zal de komende verkiezingen op de twaalfde plaats staan op de Open Vld-kieslijst. Daarmee trekt ze de tweede kolom van de lijst en komt ze op het scherm van de stemcomputer naar lijsttrekker Tom De Vries (Open Vld) te staan. De 29-jarige onthaalmoeder werd zes jaar geleden op de zestiende plaats rechtstreeks verkozen als jongste Niels gemeenteraadslid. Intussen is ze volgens de partij een vaste waarde geworden. "Als onthaalmama is zij het luisterend oor voor alle Nielenaren. Ze is iemand op wie we altijd kunnen rekenen, met jonge en frisse ideeën", zegt lijsttrekker Tom De Vries.





Van den Berge wil onder meer ijveren voor een speelbos voor Nielse kinderen en voor een betere mobiliteit voor bejaarden. "Ouderen en senioren zouden door vrijwilligers opgehaald moeten kunnen worden voor een bezoek aan familie of het seniorenrestaurant. Ook voordelige taxicheques kunnen hen uit hun sociaal isolement halen."





(BCOR)