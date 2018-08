Think Twice mag 'Zomer van Niel' afsluiten 21 augustus 2018

Op zondag 26 augustus wordt de 'Zomer van Niel' traditioneel afgesloten met een concert aan het boothuis aan de Legastraat. Onder de noemer 'Muziek aan de boorden van de Rupel' is deze keer de Nielse rock- en coverband Think Twice te gast. Het is het sluitstuk van de Nielse zomerprogrammatie, die verder nog bestond uit de Muziekbijoekes en Niel Plage. Het optreden vangt aan om 14.30 uur en de toegang is gratis.





(BCOR)