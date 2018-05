Teater Tmoet Kunne brengt komedie 01 juni 2018

De acteurs en actrices van Teater Tmoet Kunne kruipen binnenkort weer op de planken. Ze spelen 'Hebben, hebben, hebben!', een komedie over de perikelen rond een koffietafel. "Net zoals de voorgaande jaren kiezen we bewust voor een minder bekend stuk van een onbekendere schrijver uit ons eigen taalgebied", klinkt het bij het toneelgezelschap. "Deze keer hebben we een komisch stuk gekozen van de Nederlandse schrijvers José Frehe en Rob van Vliet. Bij ons laat hun naam misschien niet direct een belletje rinkelen, maar bij onze noorderburen worden hun stukken vaak gespeeld." De regie is in handen van Stefan Staes, Johan Van Mechelen staat in voor de scenografie en Olivier Verhelst coördineert de decorbouw. Opvoeringen vinden plaats op 7, 8, 9 en 10 juni, telkens vanaf 20.30 uur in zaal Den Tighel. Tickets kosten 12 euro per persoon en zijn te reserveren via tel. 0493/19.49.98. (BCOR)