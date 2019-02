Team High Hopes houdt quiz voor Kom Op Tegen Kanker Ben Conaerts

19 februari 2019

Op zaterdag 23 februari kan in je de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool in de Schuttershofstraat deelnemen aan een algemene quiz. Ploegen van maximaal zes personen kunnen het er tegen elkaar gaan opnemen. Deelnemen kost 20 euro per ploeg.

De organisatie van de quiz is in handen van Team High Hopes, een verzameling vrienden die zich inzetten voor Kom op tegen Kanker. De Nielenaren zullen dit jaar niet alleen twee keer 1.000 kilometer fietsen, maar ook 100 kilometer lopen voor Kom Op Tegen Kanker. De opbrengst van de quiz zal gebruikt worden om het benodigde inschrijvingsgeld van 12.500 euro in te zamelen.

Wie zich wil inschrijven voor de quiz, kan dat doen via highhopes.kotk@gmail.com.