Team High Hopes fietst én loopt tegen kanker: “Dit overstijgt de partijgrenzen” Ben Conaerts

15 januari 2019

14u02 0 Niel Team High Hopes bundelt opnieuw de krachten in de strijd tegen kanker. De Nielenaren zullen dit jaar niet alleen twee keer 1.000 kilometer fietsen, maar ook 100 kilometer lopen voor Kom Op Tegen Kanker. Daarvoor moet wel in totaal 12.500 euro aan inschrijvingsgeld worden ingezameld.

Team High Hopes engageert zich al sinds 2016 in de strijd tegen kanker. Dat doen de Nielenaren door jaarlijks deel te nemen aan de ‘1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker’, een cyclosportieve die telkens plaatsvindt tijdens het Hemelvaartweekend. Nu de ‘1.000 kilometer’ aan haar tiende editie toe is, steekt High Hopes nog een tandje bij. Ze nemen met niet één, maar twee ploegen deel aan het evenement. Alsof dat nog niet voldoende is, zijn ze ook ingeschreven voor de ‘100 kilometer-run’ tegen kanker, op 24 maart in De Schorre in Boom.

“Net zoals zo vele mensen werden wij in onze directe omgeving geconfronteerd met de gevolgen van kanker”, zegt Tom Bridts van High Hopes. “Ook wij hebben familie en vrienden aan kanker verloren. Anderen zijn gelukkig kunnen genezen. Maar voor al die mensen willen we ons steentje bijdragen tot het kankeronderzoek. Ons team is de afgelopen jaren flink uitgebreid en telt nu een twintigtal leden, het ruime merendeel afkomstig uit Niel. Dat laat ons toe om ons dit jaar ons op meerdere fronten in te zetten.”

Opvallend: met schepen Tom Caluwaerts (N-VA) en gemeenteraadsleden Etienne Franssen (sp.a) en Tom Bridts (CD&V) zijn er verschillende politieke partijen in High Hopes vertegenwoordigd. “Maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat dit een volledig apolitiek project is”, aldus Bridts. “We zijn louter een groep vrienden met hetzelfde doel voor ogen: geld inzamelen voor wetenschappelijk en patiëntgericht kankeronderzoek. Dat is iets wat de partijgrenzen overstijgt. Als we samen zijn, wordt er dan ook niet of nauwelijks over politiek gesproken.”

Om deel te kunnen aan de ‘1.000 kilometer’ en de ‘100 kilometer-run’, moet High Hopes in totaal 12.500 euro inzamelen. Daarvoor organiseren de leden verschillende inzamelacties. “We hebben in het najaar van 2018 al een appelverkoop gehouden. Maar liefst 750 zakken van anderhalve kilo hebben we kunnen verkopen. Dat heeft ons ongeveer 3.000 euro opgeleverd. De eerste stap is dus al goed en wel gezet. Maar om aan de rest van het benodigde bedrag te geraken, moeten er nog acties volgen.”

Zo staat er op 23 februari de eerste ‘High Hopes quiz’ gepland, een algemene quiz voor ploegen van maximaal zes personen. Wie zich wil inschrijven, betaalt 20 euro per ploeg. Een tweede actie, intussen al een vaste afspraak, is het eetfestijn met het streekgerecht ‘Schep van Trien den Heilige’. Dat vindt plaats op 15, 16 en 17 maart in feestzaal De Met op de Heideplaats. Er worden vier shiften voorzien: vrijdagavond, zaterdagmiddag en -avond en zondagmiddag. Ten slotte staat in april nog een benefietconcert van de Nielse rockband Think Twice op de agenda.

Wie zich wil inschrijven voor de quiz of voor het eetfestijn, kan dat doen via de Facebookpagina van Team High Hopes of via een mailtje naar highhopes.kotk@gmail.com.