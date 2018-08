Strandvolleyballers leven zich uit op Niel Plage 13 augustus 2018

Het jaarlijkse beachvolleybaltornooi op Niel Plage was opnieuw een voltreffer. Ongeveer 250 sportievelingen kwamen zich het voorbije weekend uitleven op acht strandvolleybalvelden op de Heideplaats. "Door wat problemen met het online inschrijvingsplatform hebben we wat minder deelnemers dan vorig jaar", zegt voorzitter Jan Van de Velde van Volley Niel. "Maar desondanks zijn nog heel wat mensen komen deelnemen. Het uitstekende weer - zonnig en droog, maar toch niet té heet - maakte het plaatje helemaal perfect." Niel Plage zorgt ook deze week nog voor animo in Niel. Vanavond komt Nele Bauwens voor een avondje comedy zorgen en morgenavond strijkt de Q-Party van Q-music neer op het Nielse strand. Het ganse programma is te raadplegen op de website www.zomervanniel.be.





(BCOR)