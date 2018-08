Strandfestival Niel Plage van start ZOMERSE PUBLIEKSTREKKER KLAAR VOOR NIEUW SEIZOEN BEN CONAERTS

09 augustus 2018

02u51 0 Niel Vandaag gaat het jaarlijkse strandfestival Niel Plage van start. Gisteren werd al zo'n 1.500 ton zand van betonfabriek Coeck aangevoerd om de Heideplaats om te toveren tot één groot strand. Daar zal nog tot en met woensdag 15 augustus elke dag iets te beleven zijn.

Niel Plage is elke zomer dé grote publiekstrekker in de gemeente. De voorbije jaren lokte het tijdelijke strand op de Heideplaats telkens duizenden bezoekers. De organisatoren van de gemeentelijke sport-, cultuur- en jeugdraad hopen dat succes deze editie nog eens over te doen. Daarvoor hebben ze opnieuw een indrukwekkend activiteitenprogramma in elkaar gestoken. "De grootste publiekstrekker wordt wellicht de Q-party op dinsdag 14 augustus", zegt coördinator Francky Leemans. "Q-dj's Maarten Vancoillie, Dorothee Douwe en Bart-Jan Depraetere komen vijf uur lang platen draaien op ons Nielse strand. Het wordt de eerste keer dat de radiozender haar Q-party in openlucht organiseert. Een ander hoogtepunt wordt de comedy-avond met Nele Bauwens op maandag 13 augustus."





Nieuw is dat deze editie de zomerbar van Niel Plage wordt uitgebaat door Filip Backeljau en Pascale Verstrepen, die ook al de uitbating van de cafetaria bij de sporthal voor hun rekening nemen. "Pascale zal daar de zaak draaiende houden, terwijl ik me de komende dagen meer toeleg op de zomerbar", zegt Filip. "We zullen hier dranken en kleine snacks aanbieden, zoals broodjes, fruitbekers, hamburgers en ijsjes. We organiseren zelf ook een aantal evenementen om wat extra volk te trekken. Zo gaan we donderdag (vandaag, red.) van start met een paella-avond die wordt opgeleukt door de Battle Droids. Dat is een Antwerpse dansgroep die wereldkampioen breakdancen is. Vrijdag kunnen we uitpakken met een optreden van de Midnight Group en zaterdag houden we een barbecue. Wie daar wil bij zijn, kan zich trouwens nog altijd inschrijven."





Petanquetornooi

'Niel Plage'-klassiekers als het beachvolleybaltornooi, het strandvoetbaltornooi en de strandkastelenbouw voor kinderen zijn deze editie opnieuw van de partij. Vandaag wordt al om 10 uur van start gegaan met het jaarlijkse petanquetornooi. Op woensdag 15 augustus wordt het evenement afgesloten met een 'Alles moet op'-avond. Niet onbelangrijk: de toegang tot Niel Plage is steeds gratis. "Zoals gebruikelijk zal het weer een grote rol spelen bij het succes van ons strandfestival", beseft Francky Leemans. "We kunnen alleen maar de vingers kruisen en hopen op het beste."





Het volledige programma is te bekijken op de website www.zomervanniel.be. Daar kan je jezelf ook inschrijven voor de paella-avond, de barbecue en de sportactiviteiten.