Start-to-Runners ontvangen diploma 22 juni 2018

De Start-to-Run is opnieuw ten einde. Van de 37 ingeschreven deelnemers hebben er 21 met succes de afsluitende test afgelegd. Als beloning kregen zij in het gemeentehuis een Start-to-Run-diploma overhandigd. De jongste gediplomeerde deelnemer is amper 7 jaar oud, de oudste 71. De voorbije editie van Start-to-Run was ook de eerste die niet begeleid werd door Peter Laureys. Hij gaf, na elf jaar, de fakkel door aan Steven Mattheus.





"Ik ben positief verrast over de progressie die de deelnemers op twaalf weken tijd hebben gemaakt", zegt Mattheus. "Om dit te bereiken, maakte ik dankbaar gebruik van het trainingsschema dat Peter Laureys had opgesteld. Het belangrijkste vind ik echter dat de deelnemers de smaak van het lopen nu écht te pakken hebben. Verschillende lopers gaven al te kennen de komende weken en maanden nog samen te blijven lopen. En mensen aan het sporten krijgen, dat is toch waar het om gaat bij Start-to-Run."





(BCOR)