Sportkampioenen gelauwerd 31 juli 2018

De gemeente Niel heeft zijn sportkampioenen van 2017 gehuldigd. Sportfiguur van het jaar werd wielrenster Lotte Kopecky, die samen met Jolien D'Hoore wereldkampioen werd in de koppelkoers. Hannelore Vens, die veel indruk maakte in het VTM-programma 'Over Winnaars' en samen met Koen Wauters de Machu Picchu beklom op haar prothesen, kreeg de prijs voor 'Bijzondere sportverdienste 2017'. Acrogymnaste Fee Huysmans werd erkend als 'Beloftevolle jongere', terwijl rolstoeltennisser Jef Vandorpe tot G-sporter van het jaar werd verkozen. Sportclub van het jaar werd voetbalclub Nielse SV, voor turnclub VGL, TTC Rupel en Illi Bikes.





