Sporthal staat tot en met 2 januari vol springplezier 02u41 0 Foto Klaas De Scheirder Deze kinderen proberen een springkasteel uit. Niel De gemeentelijke sporthal is opnieuw omgetoverd in een grote binnenspeeltuin. Kinderen konden zaterdag voor de eerste keer kennis gaan maken met dertien opblaasbare attracties van MDH Productions.

Kinderen kunnen zich in de binnenspeeltuin onder meer uitleven in een Disneypark, een springkasteel van 'Cars', een supertrampoline, een safaripark en een opblaasbare draak van 20 meter lang.





"We hebben een drietal nieuwe attracties geplaatst in vergelijking met de voorgaande jaren", vertelt Maarten d'Hollander van MDH Productions. "Ook nieuw is dat we deze keer een apart speeldorp hebben gebouwd dat speciaal bedoeld is voor peuters en kleuters."





De uitbaters van de cafetaria van de sporthal en het gemeentebestuur verlenen hun medewerking aan het initiatief. "Het is het vierde jaar dat we de binnenspeeltuin organiseren tijdens de kerstvakantie", zegt Filip Backeljau van de cafetaria. "Maar ik denk niet dat de sporthal eerder al zo vol heeft gestaan met springkastelen. Voor ons is het zeker een meerwaarde. Terwijl de kinderen aan het ravotten zijn, kunnen de ouders bij ons iets komen drinken."





De speeltuin is nog tot en met dinsdag 2 januari toegankelijk, van 13 tot 18 uur. Op 31 december en 1 januari is de speeltuin gesloten.





Voor één namiddag plezier betaal je 5 euro. (BCOR)