Sporthal even omgebouwd tot binnenspeeltuin Ben Conaerts

26 december 2018

De gemeentelijke sporthal is voor deze kerstvakantie weer omgetoverd tot een grote binnenspeeltuin. Kinderen tot veertien jaar konden daar deze namiddag voor de eerste keer kennis gaan maken met de opblaasbare attracties van MDH Productions. Alles bij elkaar gaat het om dertien speeltuigen, gaande van een hindernissenparcours tot een surfplank. Voor de allerkleinsten is er een kinderdorp voorzien.

De binnenspeeltuin is een organisatie van de gemeente in samenwerking met de uitbaters van de cafetaria van de sporthal. Omdat de hal tussen kerst en nieuwjaar toch niet wordt gebruikt door de sportclubs, kan ze worden ingericht als grote speeltuin. Op die manier kunnen kinderen ook gaan spelen wanneer het buiten te koud is of regent. Hun ouders kunnen toezicht houden, terwijl ze genieten van een drankje op het binnenterras.

De binnenspeeltuin is open tot en met zondag 30 december en op woensdag 2 januari, telkens van 13 tot 18 uur. Voor één namiddag betaal je 5 euro inkom. Voor vijf namiddagen betaal je 20 euro.