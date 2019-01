Spierpatiënte maakt kunst met pluimen: “Minder vermoeiend dan op doek” Ben Conaerts

05 januari 2019

14u19 0 Niel Kunstenares en fibromyalgiepatiënte Nelly Vander Beeken (45) schildert niet alleen op doek, maar ook… op vogelpluimen. Een discipline die in de indianencultuur in de Verenigde Staten frequent voorkomt, maar in onze streken nog nieuw is. Nog tot het einde van deze maand stelt ze haar ‘pluimenkunst’ tentoon in het woonzorgcentrum Maria Boodschap.

Nelly Vander Beeken lijdt al bijna tien jaar aan fibromyalgie. Daardoor ervaart ze soms hevige pijnen in haar spieren en bindweefsel. Maar de ziekte houdt haar niet tegen om zich creatief te ontplooien. Ze schreef eerder al een thrillerroman en legt zich nu al een tweetal jaar toe op de schilderkunst. “De pijn wordt alsmaar erger en erger”, zegt Nelly. “Het vergt ontzettend veel moeite om me te concentreren. Een nieuw boek schrijven is voor mij dan ook onmogelijk geworden. Ik heb al een paar keer gedacht dat mijn leven voorbij was. Om mijn zinnen te verzetten, ben ik in 2016 gestart met schilderen.”

Aanvankelijk maakte de Nielse kunstenares haar werken enkel op doek. Maar de fibromyalgie dwong haar om op een andere werkwijze te zoeken. “Op slechte dagen kan ik mijn arm niet lang genoeg omhoog houden om aan een schildersezel te werken”, legt ze uit. “Dus ben ik op het idee gekomen om een vogelpluim te beschilderen. Eerst heb ik het geprobeerd met een duivenpluim, maar nu gebruik ik ook pluimen van papegaaien en kaketoes. Het grote voordeel is dat ik de pluimen op mijn tableau kan leggen en ze al zittend kan beschilderen. Ik hoef er mijn arm niet de hele tijd voor omhoog te houden. Het is dus veel minder vermoeiend dan aan een ezel te werken.”

Intussen heeft Nelly, die werkt onder het pseudoniem ‘Nel Black’, al zo’n 45 beschilderde pluimen klaar. Met ‘Love birds’, haar eerste pluimschilderij, viel ze in 2017 meteen in de prijzen op de ‘Week van de Amateurkunsten’ in Boechout. Overal waar ze met haar werk naar buiten komt, wakkert ze de belangstelling aan. “Vooral in de Verenigde Staten, in de indianencultuur, komt dit soort pluimenkunst voor. In Vlaanderen ben ik voor zo ver ik weet de enige die ermee bezig is. Een van de grote uitdagingen is om voldoende grote en vaste pluimen te vinden. De pluimen van een ara zijn bijvoorbeeld ideaal, in tegenstelling tot die van een pauw of een struisvogel.”

Nelly heeft geluk: haar vader is lid van een vogelverening. “Op die manier raak ik vaak wel snel aan mooie pluimen”, zegt ze. “Soms kom ik ook bruikbare exemplaren tegen als ik in de zomer ga wandelen in het park. Ik kijk voortdurend naar de grond en als ik dan een geschikte pluim heb gevonden, kan ik daar echt enthousiast van worden. (lacht) Vervolgens neem ik ze mee naar huis en wordt ze gereinigd, gestoomd en gestreken. Daarna ga ik erop aan de slag met acrylverf. Meestal schilder ik dieren, omdat ik een grote dierenliefhebber ben. Al probeer ik soms ook andere tafereeltjes uit. Maar altijd als ik bezig ben, vertoef ik eventjes in een andere wereld.”

De schilderwerken van Nel Black zijn nog tot het einde van deze maand te zien in de wandelgangen van het woonzorgcentrum Maria Boodschap in Niel.