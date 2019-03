Sint-Hubertusschool schenkt fototoestellen aan woonzorgcentrum Maria Boodschap Ben Conaerts

25 maart 2019

18u17 1 Niel De Sint-Hubertusschool heeft vandaag vijf fototoestellen overhandigd aan het woonzorgcentrum Maria Boodschap. De toestellen zullen gebruikt worden om foto’s te maken van de activiteiten.

De Sint-Hubertusschool houdt elk jaar een kerstmarkt ten voordele van het goede doel. Deze keer werd een deel van de opbrengst gebruikt om vijf digitale fototoestellen te kopen voor het woonzorgcentrum Maria Boodschap. Vandaag kwamen de leerlingen van de tweede kleuterklas de toestellen overhandigen. Elke afdeling van het woonzorgcentrum mocht één toestel in ontvangst nemen.

“We zijn heel blij met de steun van de Sint-Hubertusschool”, zegt directrice Nele Van Broekhoven. “Als er wordt gesproken over goede doelen, wordt de ouderenzorg vaak vergeten. Daarom is het mooi dat de school wél aan ons heeft gedacht. We kunnen de toestellen zeker goed gebruiken om foto’s te maken van onze activiteiten. Een selectie van de beelden zal nadien in iedere afdeling op de tv-schermen worden vertoond als een diashow.”

Het was sowieso een heuglijke dag voor het woonzorgcentrum, want 25 maart – exact negen maand voor kerstmis – is de dag van Maria Boodschap. Op die datum herdenkt men dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap bracht dat zij moeder zou worden van Jezus. In het woonzorgcentrum ging dat gepaard met een concert van André Rieu op groot scherm, een uitgebreid feestmaal en verjaardagsfeestjes op alle leefgroepen.