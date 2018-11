Seniorenraad strikt Ivo Pauwels voor kerstfeest Ben Conaerts

28 november 2018

15u34 0

De gemeentelijke seniorenraad heeft Ivo ‘Nonkel Jef’ Pauwels weten te strikken voor haar Seniorenkerstfeest. Vlaanderens bekendste boer komt vertellen over zijn boerderij, zijn koeien en kippen en krijgt daarbij gegarandeerd de lachers op zijn hand. De affiche wordt vervolledigd door zangeres Diana More.

Het Seniorenkerstfeest vindt plaats op vrijdag 14 december om 13 uur in zaal De Vak. Wie erbij wil zijn, betaalt 5 euro, met show, koffie en taart inbegrepen. Je kan je inschrijven op dinsdag 4 december tussen 9.30 en 11.30 uur in het gemeentehuis of tot dinsdag 4 december bij Roger Truyts van de seniorenraad op tel. 03 888 19 69 of truyts.roger@telenet.be.