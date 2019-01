Scouts Hellegat verbranden zaterdag kerstbomen Ben Conaerts

16 januari 2019

15u31

De Scouts en Oud-Scouts Hellegat organiseren op zaterdag 19 januari hun jaarlijkse kerstboomverbranding aan hun scoutslokalen. De verbranding, die wordt ingericht met de steun van de gemeente, is intussen al aan zijn 26ste editie toe. Na het wegvallen van de kerstboomverbranding in Schelle dit jaar is het bovendien nog het enige evenement van zijn soort in de hele Rupelstreek.

“We verzamelen om 19 uur aan onze scoutslokalen in Hellegat voor een korte fakkeltocht, waar iedereen gratis aan kan deelnemen”, luidt het. “Om 20 uur zal burgemeester Tom De Vries (Open Vld) het vuur plechtig aansteken en kan de kerstboomverbranding effectief beginnen. Naast het grote vuur voorzien we heerlijke hapjes en drankjes, een breed aanbod van jenevers en een optreden van een live-bandje. De toegang is gratis.”