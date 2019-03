Scouts Hellegat krijgen vernieuwde droogloodsen Ben Conaerts

16 maart 2019

20u41 0 Niel De terreinen van de Scouts Hellegat krijgen dezer dagen een welgekomen opknapbeurt. Niet enkel het dak op de scoutslokalen werd reeds vernieuwd, ook de drie droogloodsen worden in een nieuw jasje gestoken.

Al sinds september vorig jaar wordt er nagenoeg ieder weekend stevig gewerkt op de terreinen van de Scouts Hellegat. De Scoutsvrienden van de 37ste Don Bosco Hellegat-Noeveren zijn er in de weer om de drie oude droogloodsen - in de volksmond ‘leuzzes’ - op te knappen. Een paar weken geleden werd ook al het dak van de scoutslokalen al vernieuwd.

“We hebben de ‘leuzzes’ helemaal gedemonteerd en weer van nul opgebouwd”, zegt Jan De Troetsel van de Scoutsvrienden. “Dat was nodig, want er was al jaren geen onderhoud meer aan gebeurd. Wat we konden, hebben we gerecupereerd. Waar nodig hebben we nieuwe balken gestoken. Ook hebben we de ‘leuzzes’ nu op grotere hoogte gezet.”

De Troetsel, die onder meer wordt bijgestaan door werfleiders Marc Van Ingelghem en Dirk Campsteyn, schat dat de werken tegen eind mei klaar zullen zijn. “We werken hier elke zaterdag met een handjevol mensen verder”, legt hij uit. “De bedoeling is dat op termijn deze ‘leuzzes’ gebruikt kunnen worden als overdekte ruimte om spelletjes te spelen of voor activiteiten als een barbecue.”