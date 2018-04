Schrijfster Nel Black ruilt pen voor penseel 27 april 2018

Nelly Vander Beeken (45) stond de voorbije jaren in Niel vooral bekend als schrijfster, maar komt nu ook naar buiten met haar schilderkunst. Nog tot 15 augustus stelt ze onder het pseudoniem 'Nel Black' in de bibliotheek van Niel een aantal schilderijen tentoon. Opvallend is dat Nelly niet alleen doeken beschildert, maar ook pluimen van allerlei soorten vogels. Met 'Love birds', haar eerste pluimschilderij, viel ze vorig jaar meteen in de prijzen op de 'Week van de Amateurkunsten'. "Ik ben in september 2015 gestart met schilderen, omdat het schrijven te moeilijk werd voor mij", vertelt de kunstenares. "Ik lijd aan fibromyalgie en aan het chronisch vermoeidheidssyndroom. Als ik schrijf, moet ik veel te lang naar de juiste woorden zoeken. Maar gelukkig heb ik met schilderen een nieuwe bezigheid gevonden." De tentoonstelling is te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.





