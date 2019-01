Rode Kruis organiseert bloedinzameling Ben Conaerts

28 januari 2019

Het Rode Kruis van Niel en Schelle organiseert op dinsdag 29 januari weer een bloedinzameling. Van 18 tot 20.30 uur kan je in de refter van de Gemeentelijke Basisschool in de Veldstraat in Niel terecht om bloed af te staan.

De nood aan nieuwe bloedgevers is hoog, aldus het Rode Kruis. “Bloed geven vraagt amper een klein halfuurtje van je tijd, maar je kan er wel het leven van iemand mee redden. Als je tussen 18 en 66 jaar bent en in goede gezondheid verkeert, mag je donor worden.”

Later in het jaar organiseert de Rode Kruisafdeling nog drie andere bloedinzamelingen in de basisschool. Die staan op de agenda voor 14 mei, 23 juli en 22 oktober, telkens van 18 tot 20.30 uur.