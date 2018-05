Recyclagepark heropent de deuren WEEGBRUG MOET VOOR CORRECTERE VERGOEDING ZORGEN BEN CONAERTS

04 mei 2018

02u43 0 Niel Voor het eerst in negen maanden kunnen de inwoners van Boom en Niel weer gebruik maken van hun recyclagepark. Het park werd helemaal heringericht en voorzien van allerlei moderne snufjes, zoals een weegbrug en een betaalterminal.

Het recyclagepark aan de Dijleweg in Boom heeft de voorbije negen maanden een grondige vernieuwing ondergaan. Het park is in de eerste plaats groter geworden en comfortabeler geworden, met voldoende plaats om de meer dan 25 verschillende afvalfracties selectief in te zamelen. Het is ook uitgerust met een diftarsysteem en zal dus werken volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Concreet zal je voor niet-recycleerbaar afval en bouw- en sloopafval moeten betalen als je die aanbiedt voor verwijdering. De meeste fracties, zoals papier, karton en metalen, zijn evenwel nog steeds gratis.





Toegangscontrole

Verder is het recyclagepark voorzien van allerlei moderne snufjes, zoals een geautomatiseerde toegangscontrole en een weegbrug met betaalterminal. Door de weging op de weegbrug wordt de vergoeding voor de betalende fracties op een meer correcte en objectieve manier bepaald dan vroeger het geval was. Het bureau van de parkwachters bevindt zich voortaan in een gloednieuw, 'bijna energieneutraal' gebouw, met extra isolatie, ledverlichting en acht zonnepanelen.





Gisteren werd het nieuwe recyclagepark officieel geopend met een rondleiding. "De dienstverlening staat in dit nieuwe park centraal", zegt IGEAN-voorzitter Erik Broekx. "Op de verhoogde loszone kunnen bezoekers hun afval in de voorziene recipiënten lossen zonder dat ze ook maar één trede hoeven te nemen. Het groenafval, met voorsprong het afval dat in gewicht en volume het meest wordt aangeleverd, kan zelfs eenvoudigweg op het beton gelost worden.. Een grote luifel zorgt dan weer voor een veilige sortering en opslag van klein gevaarlijk afval, elektro en herbruikbare goederen."





"Het oude containerpark had er al heel wat jaren dienst opzitten", vertelt Niels milieuschepen Maritsa Moons (onafhankelijk). "De infrastructuur had zijn limieten bereikt en een oplossing diende zich dringend aan. Samen met onze buurgemeente Boom en uitbater IGEAN werd dan ook besloten het oude park te vernieuwen en uit te rusten met meer moderne middelen. Maar bovenal is het park gebouwd met een toekomstvisie. Het aantal inwoners groeit jaar na jaar, dus is het belangrijk dat het park de groeiende afvalstroom kan blijven verwerken."





Ook Booms schepen van Milieu Kris Van Hoeck (CD&V) is tevreden met het resultaat van de vernieuwing. "We hebben nu een park met ruime groenbakken op een volledig verharde ondergrond én met nieuwe, uitgebreide openingsuren die afgestemd zijn op de recyclageparken van de buurgemeenten. In totaal kun je voortaan in negen recyclageparken in de regio terecht, met elk verschillende sluitingsdagen. Voor Bomenaars betekent dit bijvoorbeeld dat ze elke dag van de week, behalve zondag, hun afval kwijt kunnen in het park van Boom of dat van Rumst."