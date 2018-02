Primeur: Walter Troch al 35 jaar in gemeenteraad 15 februari 2018

Walter Troch (Open Vld) zetelt al 35 jaar lang in de Nielse gemeenteraad. Hij is 23 jaar schepen en elf jaar OCMW-voorzitter, een unicum in de Nielse politiek.





Walter Troch, 65 intussen, is al politiek actief sinds 1976. Toen werd hij als jonge ingenieur kabinetsmedewerker van toenmalig staatssecretaris voor Leefmilieu Karel Poma. Samen met een aantal medestanders kon hij Poma ervan overtuigen de verlaten Nielse kleiputten te laten aankopen door Waters en Bossen. Mede daardoor is het natuurdomein Walenhoek kunnen ontstaan.





In 1983 schopte hij het tot schepen van Ruimtelijke Ordening en startte hij met de herwaardering van Hellegat. Ook voor de aanleg van de Kwade Wielstraat en het verkeersvrij maken van de Potaardestraat heeft hij jarenlang geijverd. Als schepen van Sociale Zaken stond Troch onder meer mee aan de wieg van de huidige Welzijnsraad, die de basis vormt van het lokaal sociaal beleid.





"Een bijdrage leveren aan Niel en aan de gemeenschap: dat is altijd mijn motivatie geweest. Want voor de centen moet je zeker niet in de politiek gaan", lacht Troch, die van plan is om er nog één legislatuur aan vast te knopen. "Ik ga met de volgende verkiezingen waarschijnlijk de lijst van Open Vld duwen. Ik zou graag het beleid dat we hier hebben opgestart, nog zes jaar verder blijven ondersteunen. Daarna zal het voor mij wel genoeg zijn geweest."