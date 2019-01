Postbus op Hellegat verdwijnt dan toch niet Ben Conaerts

05 januari 2019

13u37 0

Goed nieuws voor alle bewoners van de wijken Damman en Hellegat. De rode postbus van Bpost aan het Oud Veer 2, vlakbij de supermarkt Alvo, zal dan toch niet worden verwijderd. Dat heeft Bpost per brief aan het gemeentebestuur laten weten.

Eerder had Bpost aangekondigd dat de brievenbus, samen met nog een aantal andere, zou worden weggehaald. De bewoners van de wijken Hellegat en Damman zouden in dat scenario de verplaatsing moeten maken naar het postkantoor in de Emile Vanderveldelaan telkens ze een brief willen posten. Het gemeentebestuur had daarop bezwaar gemaakt bij Bpost en heeft dus gehoor gevonden.