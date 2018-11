Paul Horemans stelt tentoon op jaarmarkt Ben Conaerts

05 november 2018

11u30 0 Niel De jaarmarkttentoonstelling wordt gewijd aan het houtsnijwerk van bibliotheekmedewerker Paul Horemans. Hij heeft zich voor zijn werk laten inspireren door ‘100 jaar wapenstilstand’.

Horemans kwam in september vorig jaar al naar buiten met zijn werk. Hij stelde toen tentoon in de Nielse bibliotheek onder de titel ‘Een manier van kijken’. Voor de jaarmarkttentoonstelling toont hij een heel andere kant van zijn houtsnijwerk. Onder de noemer ‘Oorlogslandschappen’ exposeert hij werken die geïnspireerd zijn op ‘100 jaar wapenstilstand’.

Schepen van Cultuur Eddy Soetewey (N-VA) mocht samen met burgemeester Tom De Vries (Open Vld) en Aline Jacobs van de cultuurraad de tentoonstelling openen. “Als kunst mensen tot vrede en verzoening brengt, dan is Paul zeker een vredesgezant”, aldus Soetewey.

De tentoonstelling staat opgesteld in de Rotonde in de Ridder Berthoutlaan en is vandaag nog geopend tot 16 uur.