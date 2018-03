Paaseierenzoektocht 29 maart 2018

02u36 0

Alle Nielse kinderen worden uitgenodigd op de paaseierenzoektocht aan de gemeentelijke sporthal op paasmaandag 2 april. Voor de 3- tot en met 8-jarigen begint het zoekavontuur om 11 uur, de 9- tot en met 12-jarigen worden verwacht om 13 uur. Wie opdaagt met het mooist versierde mandje of pakje, krijgt bovendien een mooie prijs. Deelname is gratis, maar je moet je wel op voorhand inschrijven via de website www.niel.be. (BCOR)