Oude turnzaal ruimt plaats voor nieuwe kleuterschool 03 augustus 2018

02u42 0 Niel De afbraak van de turnzaal achter café Den Tighel is gisteren van start gegaan. Het leegstaande gebouw moet plaats ruimen voor een nieuwe kleuterschool met turnzaal.

Het startschot van de aangekondigde uitbreidings- en renovatiewerken aan de gemeentelijke basisschool (GBS) is gegeven. De aannemer is gisteren begonnen aan met de afbraak van de oude turnzaal achter het café Den Tighel. Het gebouw wordt gesloopt om plaats te ruimen voor een nieuwe kleuterschool. Dit nieuwe schoolgebouw, dat tegen eind 2019 klaar moet zijn, zal naast de nodige klaslokalen onder meer beschikken over een turnzaal, refter, een snoezelruimte en een overdekte buitenruimte.





Vervolgens wordt de school van de Schuttershofstraat in een nieuw kleedje gestoken, uitgebreid en aangepast aan de nieuwe energienormen. Hier zal onderdak worden gegeven aan de leerlingen van eerste, tweede en derde leerjaar lager onderwijs, de Academie voor Muziek en Woord en de tekenklas van de Kunstacademie Niel (KAN). Tegen de zomer van 2020 moet het hele project afgewerkt zijn. De huidige kleuterklassen aan de Ridder Berthoutlaan zullen dan ingenomen worden door de Buitenschoolse Kinderopvang.





Het kostenplaatje komt op 6 miljoen euro, maar 70% van het bedrag wordt gesubsidieerd. Schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA) is alvast enthousiast: "Met de nieuwste technologieën zorgen we er ook voor dat we mee zijn met de huidige pedagogische ontwikkelingen en de digitale revolutie. Tot slot wordt het geheel een 'bijna energieneutraal' (BEN-)gebouw."





(BCOR)