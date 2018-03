Opschudding in postzegelland: 2 ruilbeurzen op amper 3,6 km van elkaar NIELSE ÉN BOOMSE HOBBYCLUB ORGANISEREN NU ZONDAG NATIONALE RUILBEURS BEN CONAERTS

14 maart 2018

02u38 4 Niel Bij de Rupel Hobby Club zitten ze met een probleem. Uitgerekend op de dag dat zij hun nationale ruildag organiseren, houden de collega's van de Nielse Hobby- en Postzegelclub amper 3,6 kilometer verderop hun eigen nationale ruilbeurs. Een ongelukkige overlapping, die het sowieso al kleine wereldje van postzegelverzamelaars in twee dreigt te delen. "Dit had nooit mogen gebeuren", klinkt het.

De nationale ruildag op zondag 18 maart had het hoogtepunt van het jaar moeten zijn voor de Rupel Hobby Club. Maanden op voorhand leven de Boomse hobbyisten toe naar het moment dat ze zeldzame munten en postzegels kunnen ruilen en verhandelen met binnen- en buitenlandse verzamelaars. Maar deze keer zitten de organisatoren toch met een wat wrang0 gevoel, en dat is te wijten aan de collega's van de Nielse Hobby- en Postzegelclub. Die beslisten namelijk om uitgerekend op dezelfde datum en amper 3,6 kilometer verderop hun eigen nationale ruildag in te lassen.



"Te absurd voor woorden", vindt Marcel Van den Bogaert, voorzitter van de Rupel Hobby Club. "Onze nationale ruildag vindt al sinds mensenheugenis plaats op de derde zondag van maart. Onze affiches zijn al sinds eind december gedrukt. Twee weken geleden kwamen we dan opeens te weten dat de Nielse Hobby- en Postzegelclub haar nationale ruildag op precies dezelfde dag had gepland. Dat was een zeer onaangename verrassing. Men had ons op voorhand moeten inlichten. Misschien dat we dan nog iets hadden kunnen regelen. Maar nu wisten we dus van niets. Ik kan dit écht niet begrijpen."

Niet meer zo mobiel

"Vorig jaar hebben we onze nationale ruilbeurs georganiseerd op een zaterdag", reageert Celeste De Graef van de Nielse Hobby- en Postzegelclub. "Maar toen hebben we gebruik gemaakt van zaal De Vak op het Nielse dorpsplein. Deze keer wilden we uitwijken naar zaal Keizershof, omdat daar wat meer parkeerplaats ter beschikking is. Alleen is het Keizershof op zaterdag nooit vrij en hebben we onze ruildag dus moeten verschuiven naar zondag. Onze datum is trouwens ook al bekend van vorig jaar, zoals het hoort. Er hangen hier in Niel al meer dan een maand affiches aan de ramen."



Marcel Van den Bogaert vreest vooral dat de twee hobbyclubs op deze manier bezoekers en standhouders van elkaar afpakken. "Zoveel postzegelverzamelaars zijn er al niet", redeneert hij. "De meeste zijn ook al een jaartje ouder en niet meer zo mobiel. Velen gaan dus moeten kiezen: ofwel gaan ze naar Niel, ofwel naar ons. Hetzelfde geldt voor de standhouders. Verschillende standhouders zouden het liefst zowel naar Niel als naar Boom gaan, maar dat kan nu niet meer. Al kunnen we daarover zeker niet klagen. Bij ons zit de zaal zondag volledig vol."

Twee voor prijs van één

Celeste De Graef ziet het anders: "Ik vind het net een voordeel dat er twee nationale ruilbeurzen vlak bij elkaar op dezelfde dag plaatsvinden. Je kan eenvoudigweg van de ene naar de andere rijden en krijgt er dus als het ware twee voor de prijs van een. De meeste mensen hebben een auto, toch? Wie zelf geen wagen heeft, kan een beroep doen op het openbaar vervoer. Er rijdt een bus tussen Boom en Niel. Nee, ik begrijp echt niet waarom men in Boom zo misnoegd is. Naar mijn aanvoelen hebben we altijd een goede samenwerking gehad."

Betere afspraken

Legt dit conflict nu een bom onder die samenwerking? "Helemaal niet", benadrukt Van den Bogaert. "We kunnen zeker nog door dezelfde deur. Als onze Nielse collega's hun ruildag op een andere datum zouden houden, zou ik er sowieso naartoe gaan. Maar het is duidelijk dat we volgend jaar betere afspraken moeten maken. Twee naburige hobbyclubs die beslissen op dezelfde dag een nationale ruildag te houden, met dezelfde items: dat is niet bepaald bevorderlijk voor het verenigingsleven. Dit had nooit mogen gebeuren."