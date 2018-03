Oppositie én lid meerderheid protesteren samen tegen verkaveling 24 maart 2018

02u29 0 Niel De geplande verkaveling aan de Spoorweglei ontlokt heel wat protest bij oppositiepartij sp.a-Groen. Opvallend is dat ook Peter Laureys, die als Open Vld-fractieleider deel uitmaakt van de meerderheid, tegen het project gekant is.

De voorbije gemeenteraad werd het wegentracé goedgekeurd voor de nieuwe verkaveling die gepland staat tussen de Irisstraat, de Rozenstraat en de Spoorweglei. Daar, op een stuk grond van zo'n 8.000 vierkante meter, zullen twintig woningen en twee appartementsblokken verrijzen. Maar het project kan zeker niet ieders goedkeuring wegdragen. "Een waardevol én watergevoelig stuk groen zal plaats moeten ruimen", zegt oppositiepartij sp.a-Groen. De opvallendste stem in het protest is die van buurtbewoner Peter Laureys, fractieleider van Open Vld en dus deel van de meerderheid. Hij riep eerder op de sociale media op om "deze waanzin te stoppen" en diende al twee bezwaarschriften in.





"We trachten alle gebieden die niet zijn ingekleurd als woongebied te vrijwaren", reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Caluwaerts (N-VA). "Maar de fout is gebeurd in het verleden. We zitten hier met een gebied dat al in 1979, nota bene onder een socialistisch beleid, als woongebied werd ingekleurd. Sindsdien is dat, ook telkens onder deels rood bestuur, nog een aantal keer herbestendigd. Dat uitgerekend sp.a-Groen nu kritiek spuit, is dus plat populisme. Indien we er groene grond van willen maken, zouden we makkelijk meer dan 1 miljoen euro planschade aan de eigenaars moeten betalen. Daar zouden onze inwoners mee voor moeten opdraaien."





Caluwaerts benadrukt ook dat er geen probleem is met de waterhuishouding. "Uit alle onafhankelijke studies, onder meer van Pidpa en de provincie, is er een gunstig resultaat gebleken qua watergevoeligheid."





Peter Laureys zelf leek zijn toon gisteren al enigszins te milderen. "Mijn bedoeling was het debat aan te wakkeren, zeker nu we in de beginfase van het dossier zitten", liet hij weten. (BCOR)