Opnieuw overval in Niel: verdachten deze keer wel gepakt Twee jonge mannen met kappen en nepwapen konden kassa stelen Sander Bral

18 december 2018

23u45 0 Niel Twee mannen hebben de cafetaria van de Nielse sporthal dinsdagavond overvallen met nepwapens. Ze konden aan de haal gaan met de kassa maar werden nadien gepakt door de politie na een zoektocht.

De cafetaria in de sporthal in de Landbouwstraat in Niel is dinsdagavond overvallen door twee jonge mannen. Er was nog een basketbaltraining bezig en de cafetaria was dus nog geopend. Het personeel werd bedreigd met een vuurwapen, dat achteraf nep bleek. De overvallers met kap konden gaan lopen met de inhoud van de kassa maar ze werden daarna in de buurt opgemerkt.

De politie werd opgetrommeld en startte een zoekactie naar het duo. Ze konden allebei gearresteerd worden. De buit hadden ze intussen verstopt maar die kon gerecupereerd worden. De verdachten zullen moeten voorkomen voor de onderzoeksrechter.

Vorige week werd ook Media-Corner in Niel overvallen door een jongeman met een vuurwapen en er zouden plannen geweest zijn voor een overval bij Juffra Toertjes. Daar zetten twee verdachte mannen het op een lopen wanneer ze aangesproken werden aan de bakkerij.