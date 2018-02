Openbare verlichting wordt led 24 februari 2018

De gemeente Niel maakt werk van het versneld vervangen van de openbare verlichting door ledverlichting. Dat kadert in het burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot te verminderen. Ledverlichting zorgt niet alleen voor een betere lichtkwaliteit, maar is ook milieuvriendelijker en goedkoper. "Zodra er grote werken plaatsvinden in een straat, rioleringswerken of herstellingen aan voetpaden, vervangen we de bestaande straatverlichting door led", zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). "Dat gebeurt eerst voor de Emiel Dewittstraat én voor de nieuwe parking die daar wordt aangelegd. Daarna komen ook de Willem Eekelersstraat en de Lode Boeckxstraat aan de beurt." Om de werken in alle veiligheid te laten verlopen, zal er op bepaalde stroken wel een parkeerverbod van kracht zijn.