Open Vld heeft nieuw voorzittersduo Ben Conaerts

18 maart 2019

14u46 0 Niel De leden van Open Vld Niel hebben een nieuw partijbestuur verkozen. Met Michiel Hermans (32) en An Vermant (48) staat er voor het eerst een voorzittersduo aan het roer van de afdeling.

Michiel Hermans is de eerste Jong Vld’er die het tot afdelingsvoorzitter schopt. Hij was in zijn jeugdjaren lange tijd voorzitter van het Nielse jeugdhuis Jokot en lid van de gemeentelijke jeugdraad. Vandaag is hij werkzaam als ‘business intelligence manager’, gehuwd en vader van een dochtertje. An Vermant, die verkozen werd als co-voorzitter, is huismoeder van drie kinderen. Zij was vele jaren actief als vrijwilliger in de Sint-Hubertusschool, de parochie Sint-Jan en het Nielse buurthuis op het Achturenplein. Momenteel zetelt zij als raadslid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

“Het begon te kriebelen”

Zowel Michiel als An hebben sinds de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar de politieke microbe te pakken. “Open Vld Niel levert prachtig werk, met een heel sterk en ambitieus team rond de burgemeester”, zegt het duo. “We hebben de voorbije maanden gepraat met en vooral goed geluisterd naar de militanten, bestuursleden en mandatarissen van Open Vld Niel. Tijdens die vele boeiende gesprekken begon het te kriebelen om gewoon samen verder te doen en samen te blijven werken en bouwen aan de partij. Samen met zoveel mogelijke Nielenaren willen we Open Vld Niel nog groter en sterker maken.”