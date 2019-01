Ook sp.a zet het nieuwe jaar feestelijk in Ben Conaerts

14 januari 2019

Politieke partij s.pa heeft het afgelopen weekend de eerste editie van haar ‘Warme Nieljaarsdrink’ gehouden op de Heideplaats. Daarmee knoopte de afdeling weer aan met een oude traditie.

Voorafgaand was er al een receptie die bedoeld was voor de leden van de partij. Voorzitter Ingrid Meulders gaf daar een toespraak over het socialistische gedachtegoed en fractieleider Chris Ceuppens zette de ontslagnemende mandatarissen en de mensen die al 50 of 60 jaar lid zijn in de bloemetjes.