Omheining schapenwei gestolen 07 september 2018

Een schapenboer met een weiland aan de 's Heerenbaan in Niel is zijn omheining kwijt. Het zware hek dat hij zelf liet plaatsen, bleek deze week plotseling verdwenen. De panelen van de afsluiting meten 3,5 meter lang en 1,8 meter hoog en zijn dus vermoedelijk met meerdere personen en een vrachtwagen gestolen. De schapen zelf stonden niet in de wei op het moment van de diefstal, die heeft de boer dus nog. De eigenaar van het weiland en de politie staan voor een raadsel. Het is niet duidelijk hoeveel de omheining waard is. (BSB)