Nutskasten steken in nieuw jasje 23 juni 2018

02u52 0

Negen Nielse nutskasten werden de afgelopen dagen verfraaid. Ze werden bestickerd met een historisch beeld of kregen een fleurige opfrissing. "We hadden al een mooi voorbeeld van een bestickerde nutskast op het dorpsplein", zegt schepen voor Toerisme en Erfgoed Tom Caluwaerts (N-VA). "Daarom besloten we om nu negen andere nutskasten te verfraaien. Acht kregen een historisch beeld van hoe de locatie er vroeger uitzag, één kreeg een fleurige opfrissing die past in het straatbeeld."





Je kan de verfraaide kasten onder meer ontdekken op het Elisabethplein, aan de verkeerslichten in de Antwerpsestraat en aan de rotonde in de Edward Claessenslaan. "Intussen hebben we van een aantal bewoners al de vraag gekregen of we de nutskasten in hun straat ook willen aanpakken. Natuurlijk kan over alle voorstellen worden nagedacht", aldus Tom Caluwaerts. (BCOR)