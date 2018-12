NOHA organiseert kerstmarkt Ben Conaerts

12 december 2018

Na het succes van de voorgaande jaren organiseert de Nielse Ondernemers- en Horeca-Adviesraad (NOHA) op zaterdag 15 december opnieuw een kerstmarkt op de speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool in de Schuttershofstraat. Bezoekers mogen zich verwachten aan tientallen standhouders die hun producten in de kijker komen zetten. Bij iedere aankoop die je doet op de markt, ontvang je bovendien een lotje waarmee je kans maakt op een mooie prijs. De kerstmarkt vindt plaats van 17 tot 21 uur, de lottrekking gebeurt om 20 uur. De toegang is gratis.