Nog meer attesten via digitaal loket 17 mei 2018

Niel heeft het e-loket op zijn nieuwe website nog wat verder geüpdatet. Daardoor kunnen voortaan verschillende aktes, attesten en afschriften van de burgerlijke stand, de bevolking en het strafregister digitaal afgeleverd worden in je mailbox. "Het aanvragen is eenvoudig, snel en permanent mogelijk", zegt schepen van ICT Tom Caluwaerts (N-VA). "In de meeste gevallen wordt de aanvraag automatisch verwerkt en kan het document onmiddellijk worden opgeslagen op je computer of worden afgeprint. De afgeleverde documenten zijn volledig rechtsgeldig, zowel de digitale als de uitgeprinte versies."





"Een bezoek aan het gemeentehuis zal voortaan dus minder vaak nodig zijn", zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). "Wie niet in het bezit is van een printer, kan uiteraard nog steeds terecht bij de dienst Burgerzaken." Om iedereen vertrouwd te maken met het digitale loket, organiseert de gemeente op maandag 11 juni een infosessie. Daarvoor kan je vanaf 19 uur terecht in het gemeentehuis.