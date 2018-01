Nieuwjaarsreceptie 02u56 0

Het gemeentebestuur organiseert op zondag 14 januari de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Die vindt plaats tussen 11 en 14 uur in de gemeentelijke basisschool in de Schuttershofstraat. Iedereen is er welkom voor een hapje en een tapje. (BCOR)