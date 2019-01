Nieuwe gemeenteraad van Niel geïnstalleerd Ben Conaerts

04 januari 2019



In Niel is donderdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd onder grote belangstelling. Tientallen vrienden en familieleden van de mandatarissen woonden de vergadering bij. Het was uittredend gemeenteraadsvoorzitter Eddy Soetewey (N-VA) die de eed afnam.

De gemeenteraad telt negen nieuwe gezichten, waarvan Open Vld de grootste leverancier is. Vijf liberalen zijn nieuw: schepen Ellen Brits, gemeenteraadsvoorzitter Steven Mattheus en raadsleden Sofie Huygelen, Evelyn Ibie en Aline Jacobs. Bij N-VA, dat samen met Open Vld de coalitie vormt, zijn er met Sven Van Gysel en Kelly Breugelmans twee nieuwkomers.

Chris Ceuppens is nieuw voor oppositiepartij sp.a, al was hij eerder al schepen in Rumst. Voor Vlaams Belang komt eerste opvolger Stefan Van den Wijngaert zetelen, nadat de 18-jarige Xena Goossens besliste haar mandaat niet op te nemen.