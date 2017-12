Nieuwe belasting gestemd 02u32 0

De gemeenteraad heeft een nieuwe belasting gestemd op de waardevermeerdering van een onroerend goed naar aanleiding van een bestemmingswijziging. "Bij een herbestemming van gronden of bijvoorbeeld bij het verhogen van het aantal bouwlagen, zal een gedeelte van de hierdoor gerealiseerde meerwaarde worden belast", legt schepen van Financiën Bart Van der Velde (Open Vld) uit. "Zo kunnen we een rem zetten op de steeds toenemende druk om te bebouwen. Als er zich toch een bestemmingswijziging opdringt, zal volgens dit belastingsreglement op een objectieve en transparante manier, door tussenkomst van een onafhankelijke expert-schatter, de meerwaarde worden bepaald. Twintig procent hiervan zal eenmalig terugvloeien naar de gemeentekas en zal kunnen worden geïnvesteerd in andere projecten in onze gemeente." (BCOR)